انطلاق فوج الحماية والإرشاد نحو مخيمات عرفة لاستقبال حجاجنا الميامين

انطلق فوج الحماية والإرشاد، نحو مخيمات عرفة، تنفيذاً لخطة المشاعر المعتمدة من طرف بعثة الحج الجزائرية، وذلك في إطار التحضيرات الميدانية المكثفة لاستقبال حجاجنا الميامين وضمان مرافقتهم في أفضل الظروف.

وحسب الديوان الوطني للحج والعمرة، يشرف أعضاء الفوج على أمن المخيمات والتنسيق. مع مختلف الأفواج كل حسب مهمته، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

