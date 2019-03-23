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انطلاق قافلة “براعم الربيع” للعروض المسرحية والترفيهية للأطفال في تلمسان

فن وثقافة
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انطلاق قافلة “براعم الربيع” للعروض المسرحية والترفيهية للأطفال في تلمسان
بقلم مصطفى.ق

انطلقت اليوم السبت في تلمسان قافلة “براعم  الربيع” للعروض المسرحية و الترفيهية للأطفال.

وتتضمن هذه القافلة المنظمة من طرف دار الثقافة بالتنسيق مع قصر الفنون و المعارض لتلمسان إلى غاية الفاتح أفريل المقبل.

تقديم عروض مسرحية تربوية و ترفيهية وعروض للعرائس عبر دوائر تلمسان ومغنية والغزوات وندرومة.

ومن بين الجمعيات الثقافية المشاركة في هذه التظاهرة “نجوم الفن ” لولاية  تيبازة و”ألوان” من بلدية عين الصفراء ولاية النعامة و” أبناء الشعب” و  “الإشراق” لمغنية.

و”أبناء الأخوين” للغزوات و “تاقرارت” و”الدائرة البيضاء” و  ورشة المسرح لدار الثقافة لتلمسان.

كما تشهد التظاهرة التي تتزامن مع العطلة المدرسية الربيعية مشاركة بعض  البهلوانيين والمختصين في ألعاب الخفة.

وهم نهال وحيد من البليدة و قادة بن  شميسة و كريم حمزاوي و أمين بن قناديل و أنيس ماجيك من تلمساني كما أشير إليه.


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