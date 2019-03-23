انطلاق قافلة “براعم الربيع” للعروض المسرحية والترفيهية للأطفال في تلمسان

انطلقت اليوم السبت في تلمسان قافلة “براعم الربيع” للعروض المسرحية و الترفيهية للأطفال.

وتتضمن هذه القافلة المنظمة من طرف دار الثقافة بالتنسيق مع قصر الفنون و المعارض لتلمسان إلى غاية الفاتح أفريل المقبل.

تقديم عروض مسرحية تربوية و ترفيهية وعروض للعرائس عبر دوائر تلمسان ومغنية والغزوات وندرومة.

ومن بين الجمعيات الثقافية المشاركة في هذه التظاهرة “نجوم الفن ” لولاية تيبازة و”ألوان” من بلدية عين الصفراء ولاية النعامة و” أبناء الشعب” و “الإشراق” لمغنية.

و”أبناء الأخوين” للغزوات و “تاقرارت” و”الدائرة البيضاء” و ورشة المسرح لدار الثقافة لتلمسان.

كما تشهد التظاهرة التي تتزامن مع العطلة المدرسية الربيعية مشاركة بعض البهلوانيين والمختصين في ألعاب الخفة.

وهم نهال وحيد من البليدة و قادة بن شميسة و كريم حمزاوي و أمين بن قناديل و أنيس ماجيك من تلمساني كما أشير إليه.