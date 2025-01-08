انطلاق قافلة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية نحو تيميمون

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الخامسة إلى الجوهرة الحمراء ولاية تيميمون.

وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، على مراسم إعطاء إشارة انطلاق القافلة المتوجهة إلى ولاية تيميمون التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2975 -2025 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

حيث شهدت هذه المراسم حضور السادة عبد النور رابحي والي ولاية الجزائر، سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية. بن شاولية محمد أمين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، ومهدية بن غالية رئيسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى.

يشار إلى أن الفعاليات الرسمية للاحتفالات برأس السنة الأمازيغية ستدوم من 10 إلى 12 يناير 2025. تحت شعار “يناير… أصالة الجزائر المنتصرة تنسجها قصور قورارة”.

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