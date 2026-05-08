انطلاق قافلة “ذاكرة وتاريخ” من الجزائر العاصمة

أشرفت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة “ذاكرة وتاريخ”، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة، المصادف لـ08 ماي من كل سنة.

وحسب بيان لوزارة الشباب، تحمل القافلة شعار: “ذاكرة الأجيال تأبى النسيان”، وذلك برعايةٍ من وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، والوزير والي ولاية الجزائر العاصمة.

وانطلقت القافلة من ديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة، بمشاركة 1500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وبمساهمة فعّالة من الجمعيات والرابطات الشبابية. في رحلة وطنية نحو أكثر من 17 ولاية تاريخية، لاستحضار أمجاد الثورة التحريرية وتعزيز ارتباط الشباب بذاكرة الوطن وتاريخه المجيد”.

كما تخللت مراسم الانطلاق عروض فنية ووطنية مميزة، من بينها عرض للمجموعة الصوتية “سليل الأحرار”. إلى جانب تنظيم معرض ثوري جسّد محطات من تاريخ الجزائر النضالي. وسط أجواء وطنية تعبّر عن الوفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار ترسيخ قيم المواطنة وصون الذاكرة الوطنية لدى فئة الشباب. وتعزيز الوعي بتاريخ الجزائر المجيد لدى الأجيال الصاعدة.