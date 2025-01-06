انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على انطلاق فعاليات قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك. وهي الفعالية الروحية التي تنظم كل سنة مع بداية شهر رجب عبر جميع مساجد الوطن.

واعتبر بلمهدي خلال يوم دراسي نُظم بالمناسبة بدار الإمام تحت عنوان ” تعزيز الهوية الدينية الوطنية وترسيخها بقراءة صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك”. أن هذا الحدث الديني الوطني. الذي ينظم كل سنة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر رجب. على أن يختتم في ليلة القدر الموافقة لـ27 من شهر رمضان المبارك، هو “سنة حميدة دأب عليها الجزائريون والجزائريات منذ عقود” ويشكل “موروثا حضاريا وطنيا” يعكس تمسك الجزائريين. بسنة النبي الكريم واهتمامهم بتعلم أحكام الدين.

وبالمناسبة، كشف بلمهدي عن التوجه لطبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل. موازاة مع اختتام اعداد كتاب المختصر في العبادات للعلامة الأخضري. الذي سيتم طبعه بذات اللغة، مضيفا أن العمل متواصل مع الفريق المختص لإنجاز وإتمام المصحف الشريف لفئة الصم البكم.

كما تحدث عن قرار اللجنة العلمية والثقافية للوزارة بمشاورة مع أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، الرامي إلى “طباعة 50 حديثا. من صحيح البخاري و 50 حديثا آخر من موطأ الإمام مالك. تخص كلها باب الآداب و الأخلاق”، حيث ستوجه الطبعتين للمدارس القرآنية لتدخل في برنامج المسابقات التي تنظم بصفة دورية موازاة مع مسابقات حفظ القران الكريم و حفظ الأربعين النووية.