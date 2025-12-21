انطلاق قوافل طبية لفائدة سكان المناطق النائية

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، قوافل طبية متنقلة لفائدة سكان المناطق النائية والمعزولة عبر 21 ولاية من الجنوب والهضاب العليا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية والقطاعات المعنية.

وحسبما علم لدى الهيئة النظامية ذاتها، تهدف هذه المبادرة التضامنية، التي أعطيت إشارة انطلاقها الرسمية من ولاية جانت من طرف السلطات المحلية بحضور ممثلي المديرية العامة للحماية المدنية، إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق. بالنظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية، فضلا عن مشاق التنقل وتكاليف السفر. ما يجعل من هذه القوافل حلا ميدانيا لترقية الخدمات الطبية.

كما تندرج هذه القوافل في إطار برنامج “مسعف لكل عائلة” الذي أطلقته المديرية العامة للحماية المدنية. والذي يهدف إلى تكوين المواطنين في مبادئ الإسعافات الأولية. لتمكينهم من التدخل السريع وإنقاذ الأرواح قبل وصول الفرق المتخصصة.

ومكنت هذه المبادرة إلى غاية ديسمبر 2025، من تكوين قرابة 190 ألف مسعف متطوع عبر مختلف ولايات الوطن.

وستجوب هذه القوافل الطبية، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025، ولايات جانت، بني عباس، وورقلة، أولاد جلال، وأدرار. وإيليزي، والجلفة، والوادي، والبيض، وبشار، والمغير، الأغواط، وغرداية. وكذا ولايات النعامة، وتيميمون، وتقرت، والمنيعة، وإن صالح، وبرج باجي مختار، تمنراست وإن قزام.

وستقدم الفرق الطبية جملة من الخدمات الصحية، من بينها فحوصات واستشارات طبية. وتوفير الأدوية اللازمة أو وصفات طبية عند تعذر توفر بعض الأدوية المتخصصة. إلى جانب توجيه بعض الحالات نحو المؤسسات الاستشفائية المختصة.

فضلا عن تقديم نصائح وإرشادات وقائية تتعلق بمختلف الأخطار الصحية. على غرار التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون والأمراض المتنقلة عبر المياه والتيتانوس وداء الكلب.

إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لإنجاح هذه العملية

كما سخرت المديرية العامة للحماية المدنية، بالتعاون مع السلطات المحلية ومديريات الصحة والسكان والتضامن للولايات المعنية، إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لإنجاح هذه العملية. تشمل فرقا طبية تضم أطباء ضباط مختصين في طب الاستعجالات، وأطباء من الصحة العمومية. وأعوانا شبه طبيين ومسعفين، إلى جانب ضباط وأعوان الحماية المدنية، وسيارات إسعاف طبية. ومركبات رباعية الدفع، وحصص من الأدوية والمواد الصيدلانية، إضافة إلى مطويات وملصقات توعوية.

يذكر أن الفرق الطبية التابعة للحماية المدنية قدمت، خلال السنوات الماضية، أكثر من 80 ألف فحص طبي. وأصدرت ما يفوق 73 ألف توجيه نحو استشارات طبية متخصصة. ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات في تحسين التكفل الصحي بالمواطنين، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة عبر الوطن.