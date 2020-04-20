أشرفت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، ووزير الفلاحة، شريف عماري، اليوم الإثنين، على انطلاق قوافل للتكفل النفسي والطبي والاجتماعي بالمنزل للعائلات المعوزة.

وحسب الوزيرة، تتضمن القوافل مساعدات عينية ومنتجات فلاحية وأجهزة طبية ورياضية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه القوافل تدخل في إطار الحملة التي انطلقت تحت شعار “الوحدة التضامنية.. فطرة ثورية”.

ويشارك في هذه الحملة أيضا، وزارة الفلاحة والشباب والرياضة، وتشمل جميع ولايات الوطن.

من جانبه أكد وزير الفلاحة، شريف عماري أن هذه هبة تضامنية يقوم بها المحسنون، خاصة الفلاحين والموالين.