انطلاق مبكر لموسم العمرة 1448هـ: الديوان يمنح أولى التراخيص لوكالات السفر

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، اليوم الاثنين، على منح عيّنة من التراخيص لفائدة وكالات السياحة والأسفار المترشحة لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1448هـ. في خطوة تعكس جاهزية الهيئة للدخول المبكر في التحضيرات الخاصة بهذا الموسم.

وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة استباقية اعتمدها الديوان مقارنة بالمواسم السابقة. استنادًا إلى النتائج الإيجابية المسجلة. وتهدف إلى تحسين ظروف تنظيم العمرة لفائدة المواطنين. من خلال منحهم الوقت الكافي لاختيار البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم من حيث التكلفة والتوقيت وجودة الخدمات.

كما يتيح هذا الإجراء لوكالات السياحة والأسفار الشريكة إعداد عروضها وبرامجها على مدى زمني أطول. ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى التنافسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكد الديوان أن عملية منح التراخيص تتم وفق دفتر شروط دقيق وإطار تنظيمي صارم، يضمن احترام كافة المعايير المعتمدة. ويكرّس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في القطاع.

وفي السياق ذاته، دعا الديوان جميع الشركاء إلى الالتزام التام بالتعليمات والتنظيمات المعمول بها، والعمل بروح المسؤولية لإنجاح موسم العمرة. مؤكدًا مواصلة مرافقة وكالات السفر ومتابعتها ميدانيًا. بما يساهم في الارتقاء بتجربة المعتمر الجزائري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.