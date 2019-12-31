انطلاق محاكمة اسعد ربراب

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انطلاق محاكمة اسعد ربراب
بقلم عبد الرحمان سالمي/أسماء.ع

انطلقت محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب، اليوم الثلاثاء، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

11:42 سا توقيف الجلسة للإستعانة بمترجم

11:42 سا الشروع في سماع شاهد يتكلم باللغة الانجليزية وهو مشرف على آلة ايفكون

11:42 سا القاضية : نرفض مشاهدة الفيديو ونحن نستعين بالخبراء لكشف كل الأمور التقنية

11:40 سا هيئة الدفاع طالبت من قاضي التحقيق سماع مصنّع الآلة النمساوي للتأكد من قيمتها الحقيقية والمصنع أراد تقديم شهادته في القضية لان شهادته مهمة جدا

11:34 سا المناداة على ممثل على بنك الاسكان الجزائر وممثل الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية وممثل شركة ايفكون

11:34 سا انطلاق المحاكمة والقاضية تنادي على اسعد ربراب

11:14 سا دخول رجل الأعمال اسعد ربراب لقاعة الجلسة


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