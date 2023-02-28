انطلاق محاكمة الارهابي ” أبو الدحداح” و45 متهما لارتكابهم أفعال إجرامية

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الثلاثاء، في محاكمة الارهابي الموقوف “زرقان احسن” المكنى” أبو الدحداح “. المتابع برفقة 45 إرهابيا موقوفا سيتم استجوابهم حول أفعال إرهابية ارتكبوها. خلال نشاطهم في أعالي تيزي وزو وجيجل. لمتابعتهم بتهم تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ،حمل سلاح حربي. وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة ،وحيازة مواد متفجرة. جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

ويعد ابو الدحداح من أبرز الارهابين الذين يحملون أسرارا مهمة عن العمل المسلح في الجزائر منذ مطلع التسعينات. لا سيما ان هذا الارهابي، كشف عبر التلفزيون الجزائري. عقب توقيفه بمنطقة “العنصر” بجيجل قبل بضعة أشهر عن خبايا نشاط الجماعات الإرهابية الناشط في الجزائر و بالخارج، في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام.

ويعد ملف الحال، أول قضية تطرحها هيئة المحكمة، بعد 6 تاجيلات متتالية. وسيحاكم 32 متهما غيابيا، فيما يتواجد البقية رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة.

وشهدت جلسة المحاكمة تطويقا أمنيا داخل وخارج المحكمة تحسبا لمحاكمة المتهمين. ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة. حمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع، بدون رخصة، حيازة متفجرات.

بالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

ويتواجد في ذات القضية الاخوة “مسرور” و”شعبان”، و “مولود” و”كريم”. اللذين التحقوا بمعاقل الجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات، بمعية شركائهم.

ويتابع المعنيون، حول أفعال إجرامية، ارتكبوها خلال العشرية السوداء، استهدفت رجال الأمن والمواطنين العزل.

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