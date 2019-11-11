انطلاق محاكمة المتهمين في مصرع 8 رضع حرقا بالوادي.. والقنصل الكوبي يحضر الجلسة

انطلقت منذ دقائق، بمحكمة الوادي، جلسة محاكمة المتهمين في قضية مصرع 8 أطفال رضع، بمستشفى الأمومة والطفل.

وقبيل انطلاق المحاكمة، شهدت القاعة التي احتضنت الجلسة، توافدا كبيرا وملحوظا لعائلات المتهمين، إلى جانب عدد من الكادر الطبي العامل بالمستشفى.

وفًهم من ذلك التواجد الكثيف، تضامن عمال وإطارات المستشفى مع زملائهم المتهمين في القضية.

كما لوحظ تواجد القنصل الكوبي العام بالجزائر.

وبدا واضحا أن السلطات الكوبية تتابع باهتمام تطورات هذه القضية ومحاكمة المتهمين فيها، بحكم تواجد رعيتين كوبيتين ضمن قائمة المشتبه بهم.

وكانت فاجعة مقتل 8 أطفال رضع، حرقا، قد هزت مدينة الوادي والجزائر بشكل عام، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي.

وقد وجهت أصابع الاتهام في ذلك الوقت إلى الطاقم الطبي المناوب ليلة الحادثة، منهم ممرضة وطبيبة توليد من جنسية كوبية.