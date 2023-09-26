انطلاق محاكمة الوزيرين السابقين محمد بن مرادي و طمار

إفتتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم ملف قضية فساد متابع فيها الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق. للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار الهارب من العدالة الجزائرية إلى جانب 6 متهمين آخرين .

قضية الحال طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك). من خلال وجود تجاوزات وخروقات لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”.

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية. منح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.