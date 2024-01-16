انطلاق محاكمة جماعة حركة “الماك” الإرهابية

انطلقت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء محاكمة جماعة حركة “الماك” الإرهابية التي يقودها المدعو فرحات مهني.

ويوجد من بين هؤلاء المتهمين 18 موقوفا و 7 غير موقوفين والبقية في حالة فرار. والمتابعين بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

ومن بين التهم الموجهة لهؤلاء أيضا “الانخراط والمشاركة في التنظيمات والجماعات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية. وكذا جناية “استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي. وحيازة مخزن للعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات”. بالإضافة إلى جنح “تلقي أموال من خارج الوطن في اطار جماعة. أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شانها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”.

وتعود الوقائع تعود إلى قيام أحد المتهمين الرئيسيين في القضية (ا.م) بنشر أخبار كاذبة تمس بأمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقيامه بتجنيد عدة أشخاص لفائدة حركة “الماك” الإرهابية، وبعد تفتيش منزله تم ضبط اسلحة نارية وذخيرة.