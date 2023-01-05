انطلاق محاكمة عمار غول وشكيب خليل والمدراء السابقين لمجمع سونطراك

افتتحت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم ملف قضية فساد طالت مجمع النفط في الجزائر. والذي توبع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. المتواجد في حالة فرار ونور الدين بوطرفة الذي كان يشغل نفس المنصب سابقا. وكذا وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق عمار غول والرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وخليفته محمد مزيان.

إضافة الى اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك. والخدمات النفطية ،و متهمين اخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.