انطلاق محاكمة هامل وهيئة الدفاع تطالب بمحاكمة عسكرية

باشرت الغرفة الجزائية الأولى، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، في محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، رفقة 18 متهما موقوفا في ذات القضية.

ويتواجد من ضمن المتهمين، عدد من أفراد المتهم عبد الغني هامل من بينهم زوجته “سليمة.ع” وأبنائه الأربعة كل من “اميار، شفيق، مراد، شاهيناز”.

كما وجه للمتهمين تهما ذات صلة بالفساد، تتعلق بجنحة تبييض الأموال، الثراء غير المشروع،واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

هيئة دفاع المتهم “هامل عبد الغني” تطالب بمحاكمة عسكرية

وباشرت هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهم الموقوف “عبد الغني هامل” باثارة جملة من الدفوعات الشكلية.

وفي بداية المحاكمة، قال المحامي “علاق كمال” أن موكله الهامل عسكري برتبة لواء وهذه الصفة لم تنزع منه بتاتا.

كما أن هناك إنابة قضائية ارسلت من قاضي التحقيق إلى المدير العام للأمن الوطني، خلال مجريات التحقيق.

وكانت الإجابة أن الراتب يتلقاه موكله من وزارة الدفاع. فرتبة المتهم الهامل حسب ما جاء به المحامي لا تتعلق بوظيفة مدنية.

ليلتمس من هيئة المجلس، بالقضاء بعدم اختصاص القضاء المدني.

كما أثار ذات المتحدث دفعا جوهريا ثانيا، يتمثل في عدم الاختصاص المحلي. باعتبار ان القضية مرت على التحقيق في محكمة سيدي امحمد.

وفي قضية الحال، الأجدر مراعاة محل اقامة المتهم، ونفس الشي بالنسبة للوقائع المرتكبة.

كما أكد محامي الدفاع أن المتهمة هامل شاهيناز استفادت من قطعة أرضية بباب الزوار لبناء فندق. من طرف كالبيراف تحت وصاية وزارة المالية، والتي موقعها ليس باقليم محكمة سيدي أمحمد.

فالمتهمة استفادت من قطعة أرضية بباب الزوار، حسب – المحامي- ووالدها وأشقاؤها، لم يتابعوا بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، مثلما توبعت الإبنة.

وعليه فإن الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قانوني، ملتمسا الدفاع اخيرا الأخذ بالدفعين المثارين بالجلسة.

هامل: عائلتي ليست فاسدة وقدمت 11 شهيدا و7 ضباط

وأثناء محاكمته اليوم، نفى هامل التهم الوجهة إليه جملة وتفصيلا.

كما أكد أن هذه التهم، غريبة عن أصول وأخلاق عائلته، والتي تنحدر من عائلة متدينة ومحافظة لها مدرسة قرانية.

وأضاف هامل، أن أولاده، تربوا على حب الله وحب الوطن، وحب المسكين.

وتابع المتهم، أن عائلته، ليست فاسدة أو مفسدة، كما أنها لم تعاني من أي مشكل مادي.

مشيرا إلى عائلته، قدمت 11 شهيدا في الثورة، ومنحت 7 ضباط بعد الإستقلال.

وأورد هامل، أنه وأثناء 45 سنة من مساره المهني كان له استثمار فكري كبير، مشيرا على أن مشكلته تتعلق باستثمار فكري وليس مادي.

كما أضاف هامل في رده على أسئلة النيابة، أن كل متهم مسؤول عن تصريحاته.

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