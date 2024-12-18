انطلاق محاكمة 10 إرهابيين موقوفين يتقدمهم الأمير المكنى “أبو سفيان النيغاسي”

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، ملف جماعة ارهابية مسلحة تضم 10 متهمين موقوفين الذين كانوا تحت إمارة الإرهابي المتهم الموقوف ” بطيب يوسف ” المكنى ” أسامة أبو سفيان النيغاسي” الناشطين بأعالي سكيكدة.

حيث تستجيب المحكمة إلى جانب أمير الجماعة ” بطيب يوسف “، متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمسمى “بلاوي محمد”. و”زموري عبد الحق”، “بن حميدة رشيد”، “زايدي رضا”،”جيلاني عبد القادر”. “لسلوس مداني”. “ليتيم أحمد” و”زروق بلقاسم”. والإرهابي المدعو “جوامع عمار” أحد أبرز العناصر الإرهابية. الذي تم ادانته قبل بضعة أسابيع ب3 سنوات سجنا نافذا أمام ذات الهيئة القضائية لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية. حيث تم إلقاء القبض على المتهم ” جوامع عمار” من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي يوم 7 افريل 2022.

تفاصيل القضية

وقائع الحال انطلقت إثر معلومات مؤكدة، مفادها أنه يعد عنصر دعم واسناد لجماعة ” بطيب يوسف ” المكنى ” أسامة أبو سفيان النيغاسي” ، من خلال تواصله على تطبيقة ” تليغرام” وهذا بعد مغادرته السجن أين قضى عقوبة عامين عن قضية ذات صلة بالارهاب.وفي المؤسسة العقابية تعرف المتهم الحالي على عدد من الإرهابيين. فجرى الاتفاق معه على أن يقدم الدعم للجماعة الإرهابية. التي ينخرط فيها شقيقه الإرهابي بأعالي سكيكدة وجيجل.

وبعد انقضاء مدة العقوبة اقتنى المتهم هاتفين نقالين. وأنشأ حسابا باسمه خصيصا للتواصل مع الجماعة المسلحة بحثا عن شقيقه.

وخلال عملية التواصل على تطبيقة التيغرام، تعرف على احد الاشخاص المدعو “أمين”. الذي اخبره بعد بأن شقيقه توفي إثر اشتباك مع قوات الأمن .

وعبر نفس التطبيقة عرض هذا الإرهابي على المتهم “عامر جوامع” فيديو الإرهابي المتوفي في إحدى القنوات التابعة للجماعات الإرهابية. أين تعرف عليه المتهم ” جوامع” بعد اشتراكه في القناة.

ومن ضمن الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها المتهم “جوامع عمار” خلال مجريات التحقيق، بأنه كان في تواصل مع أمير الجماعة المدعو “بطيب يوسف”. وكان بصدد مهمة تسليمه أموال عبر الإرهابي “لعور” غير أن المهمة لم تكتمل بسبب إلقاء القبض عليه.

كما يتابع المتهم “بطيب يوسف” و”جوامع عمار” مع باقي المتهمين بتهم تتعلق بجناية إنشاء. و تأسيس و تسيير جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية الغرض منها ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية. تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جناية القيام بأفعال إرهابية و تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. واستقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتحريض حياتهم وأمنهم للخطر. والمساس بممتلكاتهم، جناية حمل ونقل عناد حربي وأسلحة وذخيرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن ، جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.