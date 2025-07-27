انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

انطلقت، اليوم الأحد، مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. تحسبا للموسم الجامعي (2026/2025) وهي العملية التي ستتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل.

كما سيكون بإمكان الطلبة الجدد التعرف على نتائج التوجيه نحو مختلف التخصصات الجامعية يوم 5 أوت القادم. ليفتح الباب بعدها لإجراء التسجيلات النهائية. التي ستجري، إلكترونيا. ما بين 10 و15 من نفس الشهر.

يذكر أن المعنيين بإمكانهم التسجيل عن طريق الولوج للبوابة الالكترونية للطالب, التي يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية. والتي تحتوي على المنشور الوزاري لتوجيه حاملي شهادة الباكالوريا بصيغة تفاعلية تمكنهم من الاطلاع على التخصصات و شروط الالتحاق بالجامعات.