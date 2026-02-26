انطلاق مشروع إنجاز محطة تحلية المياه بإن صالح

توجّه اليوم وزير الري، طه دربال، إلى ولاية إن صالح، من أجل إعطاء إشارة إنطلاق مشروع إنجاز محطة تحلية المياه “نزع المعادن” بالولاية.

الزيارة جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص إنجاز محطتي تحلية المياه بكلّ من ولايتي تندوف وتمنغست. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تزويد ساكنة ولاية تمنغست بالمياه الصالحة للشرب. انطلاقًا من مشروع تحويل المياه الكبير إن صالح - تمنغست. بما من شأنه تحسين الخدمة العمومية للمياه ودعم مسار التنمية بالمنطقة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور