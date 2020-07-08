انطلاق مشروع حروف الجنة بالجزائر الوسطى.. إضاءة وسط عتمة الحجر الصحي

قام الفنان الجزائري الدولي، حمزة بونوة، بتجسيد مشروع فني نوعي جديد أثناء فترة الحجر الصحي.

وتم استخدام تقنية فنية معاصرة وسط فضاء مفتوح، كانت فيه شوارع وأزقة بلدية الجزائر الوسطى واجهة له.

ويتمثل المشروع الموسوم بـحروف الجنة في سلسلة من الصور الفوتوغرافية باستعمال تقنية ضوئية للخط العربي.

وسمحت هذه الخطوة الفنية المعاصرة بإحياء نشاط فني ثقافي في زمن جائحة كورونا التي شلت أغلب الأحداث الثقافية في الجزائر.

ويحمل مشروع حروف الجنة الكثير من الايحاءات الفنية، حيث خلقت هذه التجربة جوا متناغما بين قداسة الضوء وعراقة الخط العربي، وسط فضاء مفتوح وخالي من الحركة.

ويكمن الهدف من هذه الحروف والانحناءات والخطوط الضوئية، هو بعث القليل من الأمل في روح الناظر المتأمل فيها أثناء فترة عصيبة يمر بها الجزائريون والعالم بأسره.

كما يسمح هذا المشروع بتسويق صور حضارية عن الجزائر العاصمة، وأهم المعالم المميزة للمدينة، وذلك بسبب الانتشار السريع لمثل هكذا تجارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.