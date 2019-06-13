انطلاق مشروع غاز المدينة بثلاث بلديات بالوادي

انطلقت صبيحة اليوم، مشاريع الربط بغاز المدينة لثلاث بلديات من الجهة الشرقية لولاية الوادي.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات الطريفاوي، حساني عبد الكريم، والدبيلة، والممول بمبلغ 275 مليار سنتيم عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لانجاز شبكات النقل التوزيع الذي بلغت 433.788 كلم .

بلدية حساني عبد الكريم التي استفادت من 197.071 كلم طول شبكة التوزيع، ومن خلالها سيتم توصيل اكثر من 4453 بيت.

والدبيلة التي استفادت ايضا من 184.134 كلم طول شبكة التوزيع، ومن خلالها سيتم ربط اكثر من 2215 بيت.

كما استفادت بلدية الطريفاوي بدورها من 52.533 كلم سيتم من خلالها ربط 2215 بيت بغاز المدينة .