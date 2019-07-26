انطلاق موكب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفى إلى منزله العائلي

انطلق موكب الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، من المستشفى العسكري التونسي، إلى منزله العائلي، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من طرف أسرته وأقاربه.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية تونسية، سيتم اليوم الجمعة، نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، إلى قصر الرئاسة بقرطاج، بعد منزله العائلي.

وسيوارى الفقيد الثرى يوم غد السبت 27 جويلية 2019، بمقبرة الجلاز بالعاصمة التونسية.

للتذكير انتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري التونسي، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.