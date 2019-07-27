انطلاق موكب تأبين رئيس الجمهورية التونسي الراحل

انطلق اليوم السبت، موكب تأبين رئيس الجمهورية التونسي الراحل، محمد الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسي، محمد الناصر.

وحسب موقع نسمة التونسي، سيمر الموكب الجنائزي، عبر تقاطع جامع مالك بن أنس بقرطاج في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10، ثم الطريق الوطنية رقم 9 .

وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس، مرورا بساحة 14 جانفي، وتمثال الرئيس التونسي الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة، ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

وسيشارك في مراسم الجنازة ممثلين عن 23 دولة، أبرزهم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني.