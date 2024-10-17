انطلاق وتوقف إستثنائي لكل القطارات غدا الجمعة في محطة آغا بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن كل رحلات القطارات يوم غد الجمعة تنطلق وتتوقف إستثنائيا في محطة آغا بالجزائر العاصمة. بسبب أشغال صيانة خاصة بتجهيزات السكة الحديدية على المقطع الرابط بين محطة الجزائر ومحطة آغا.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن حركة سير القطارات تستأنف يوم السبت 19 أكتوبر 2024. بصفة عادية حسب التوقيت اليومي لها.

واعتذرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال الضرورية.