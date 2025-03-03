أشرف وزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات، محمد بوخاري، اليوم الاثنين، بالمنطقة الصناعية بسطيف، على إعطاء إشارة انطلاق 3 شحنات تصدير نحو دول إفريقية و أوروبية.

و يتعلق الأمر بإعطاء إشارة انطلاق شحنة تصدير 19000 متر مربع من مادة الخزف (سيراميك) كدفعة أولى. من مجموع 100 ألف متر مربع نحو ليبيا، و ذلك من وحدة “سيرام قلاس” التابعة لأحد الخواص. و التي صدرت خلال سنة 2024 ما مجموعه 500 ألف متر مربع من هذه المادة. نحو عدة دول إفريقية و عربية و أوروبية، على غرار إيطاليا و موريتانيا و الأردن و اليمن.

انطلاق أول شحنة تصدير لمؤسسة “سينوفا”

كما أشرف بوخاري بالمناسبة كذلك على إعطاء إشارة انطلاق أول شحنة تصدير لمؤسسة “سينوفا” المتخصصة في صناعة و تسويق الأجهزة الكهرومنزلية و الإلكترونية بالشراكة مع مؤسسة “سامسونغ”. تتمثل في 231 غسالة و 162 ثلاجة من إجمالي 570 غسالة و 324 ثلاجة نحو تونس. و أيضا شحنة تصدير ورق السيليلوز من شركة “فاديركو” لإنتاج و تحويل الورق. تتضمن 30 حاوية نحو بريطانيا العظمى و 10 حاويات نحو تونس و 3 حاويات نحو بلجيكا.

وأشاد الوزير بالقدرات الإنتاجية و التصديرية الكبيرة التي وقف عليها خلال زيارته لعينة من الوحدات الإنتاجية بولاية سطيف. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد مؤشرا على أن المؤسسات الجزائرية تنتج سلعا ذات جودة عالية. و بالكميات اللازمة و بأسعار تنافسية استطاعت من خلالها ولوج الأسواق الدولية.

كما أشاد بتنوع وجهات التصدير (الدول الإفريقية و العربية و الأوروبية)، مبرزا بأن ذلك يمثل ثمرة إستراتيجية رئيس الجهورية. عبد المجيد تبون، الرامية إلى أن تصبح الجزائر قوة في هذا المجال.

وأكد بوخاري بالمناسبة بأن دائرته الوزارية مجندة لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التجارة الخارجية في آفاق 2027. المحددة من طرف رئيس الجمهورية حتى تصبح بلادنا من الدول الناشئة. مردفا بالقول “سنكون دائما آذانا صاغية للمنتجين و المصدرين الجزائريين”.

للإشارة، تلقى وزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات خلال تفقده لعديد الوحدات الإنتاجية بولاية سطيف. عروضا حول إستراتيجيات التصدير التي ستقوم بها هذه المؤسسات في المستقبل القريب.

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