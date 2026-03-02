انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة “الخُضر” أمام غواتيمالا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره منتخب غواتيمالا، ضمن برنامج التحضيرات لكأس العالم 2026.

وأوضحت الهيئة الكروية أن التذاكر الخاصة باللقاء المقرر يوم 27 مارس الجاري بمدينة جنوة الإيطالية، ستُطرح للبيع حصريًا عبر المنصة الرقمية الإيطالية “سبور تيكيت وان”، https://sport.ticketone.it/…/algeria-vs-guatemala

ويتراوح سعر التذكرة بين 17 و82 يورو، حسب الفئات المعتمدة.

وتندرج هذه المباراة ضمن استعدادات “الخضر” للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. في إطار سعي الطاقم الفني لضبط التشكيلة والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواعيد الرسمية.