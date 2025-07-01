انطلاق المقياس الثاني من التربص الفدرالي لمدربي “الفوتصال” بـ فوكة

انطلقت يوم السبت الماضي فعاليات المقياس الثاني والأخير من التربص التكويني الفدرالي لفائدة مدربي كرة القدم داخل القاعة (فوتصال).

وأجري التربص بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، تحت إشراف المديرية التقنية الوطنية.

وبحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، يشارك في هذا التكوين 18 مدربًا ينشطون في البطولة الوطنية بقسميها، ويشمل البرنامج دروسا نظرية وأخرى تطبيقية. يشرف عليها الناخب الوطني للفوتصال، نور الدين بن عمروش.

ويمتد التربص إلى غاية 2 جويلية 2025، ويختتم بامتحانين كتابي وتطبيقي لتقييم مكتسبات المشاركين. ويأتي هذا التكوين في إطار برنامج وطني لتأهيل أول دفعة من مدربي الفوتسال في الجزائر.