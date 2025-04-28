انطلاق تربص انتقائي للاعبي فئة أقل من 17 سنة لمنطقة الغرب

كشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، عن انطلاق التربص الانتقائي للاعبي فئة أقل من 17 سنة الخاص بمنطقة الغرب، وذلك بالقرية المتوسطية بوهران.

واستدعى المدرب أمين غيموز 30 لاعبا لهذا التربص. في إطار عملية إعادة بناء منتخب فئة أقل من 17 عاماً، بعد التجمع الانتقائي الأول لفائدة لاعبي منطقة الشرق الذي جرى الأسبوع الماضي بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية “الباز” بمدينة سطيف.

وبحسب المصدر ذاته فقد أجرى المتربصون اليوم الاثنين حصتين تدريبيتين. فيما سيخوضون مباراة تطبيقية غدا الثلاثاء، علماً أن التربص سيتواصل إلى غاية 1 ماي المقبل.

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