انطلاق خط السكة الحديدية “تندوف–بشار” في جانفي 2026 بيوم احتفالي وطني

كشف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن موعد دخول خط السكك الحديدية الرابط بين تندوف وبشار حيّز الخدمة.

وبحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإن خط السكك الحديدية الرابط بين تندوف وبشار سيدخل حيز الخدمة في شهر جانفي 2026، ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.