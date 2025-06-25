انطلاق دورة “خُضر المستقبل” بوهران بمشاركة 9 منتخبات جهوية لأقل من 17 سنة

تحتضن القرية المتوسطية بوهران منافسة وطنية جديدة موجهة لفئة أقل من 17 سنة تحت تسمية “خُضر المستقبل”.

وذلك بعد النجاح التنظيمي لدورة “مواهب الغد” لفئة أقل من 15 سنة، التي خصّصت للمنتخبات الولائية.

وتنظَّم هذه المرة بمشاركة المنتخبات الجهوية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى صقل المواهب الشابة عبر مختلف جهات الوطن. وفقا لما كشفه بيان للاإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأوضح البيان أن فعاليات الدورة تنطلق غدا الخميس 26 جوان، بمشاركة 9 منتخبات جهوية تمثل الرابطات الجهوية التسع التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وهي: الوسط الشرق، الغرب، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، ورقلة، سعيدة، قسنطينة، باتنة.

وستُقام المباريات على 3 ملاعب رئيسية في مدينة وهران. وهي: ملعب أحمد زبانة، ملعب حبيب بوعقل، ملعب ميلود هدفي.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على 3 مجموعات، ستلعب كل تشكيلة مباراتين في دور المجموعات. وفي شكل تنافسي يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للتألق وإبراز قدراتهم أمام أعين المدربين والفنيين.

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي أصحاب المراكز الأولى عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ من بين المجموعات الثلاث، على أن تلعب مباريات المربع الذهبي مساء يوم الجمعة 27 جوان.