انطلقت اليوم..هكذا تتم عملية توجيه تلاميذ البيام

أكدت وزارة التربية الوطنيةأن عملية توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط والأولى ثانوي تتم عبر منصة رقمية لا غير وهذا قصد تسهيل العملية على التلاميذ وأوليائهم. فيما انطلقت عملية ترتيب الرغبات اليوم الاثنين لتنتهي في 30 من الشهر الجاري.

وتجري عملية توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ما بعد التعليم الإلزامي وتلاميذ الجذعين المشتركين إلى شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفق خطوات دقيقة.

حيث يلج أولياء التلاميذ عبر حساباتهم على الفضاء للفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. للتعبير عن الرغبات الأولية لأبنائهم عبر الرابط https://awlyaa.education.dz. وذلك بترتيب الرغبات حسب الأولوية في الأيقونة المخصصة لهذا الغرض. في الفترة من 20 إلى 30 جانفي 2025.

ويمكنهم تعديل هذه الرغبات في الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025. كما أنه يمكن للأولياء الاطلاع على مجموعات التوجيه الخاصة بأبنائهم والمحسوبة آليا من طرف النظام المعلوماتي. بناء على نتائج الفصل الأول، قبل القيام بعملية ترتيب الرغبات.

و يدرس مجلس القسم للفصل الثاني التوجيه المسبق للتلاميذ. بناء على نتائجهم المدرسية للفصلين الأول والثاني. مع حجز مخرجات المجلس في محضر على مستوى الحساب الخاص بمدير المؤسسة على الأرضية الرقمية.

في هذا التاريخ يتم الاطلاع على نتائج التوجيه

كما يطلع الأولياء على نتائج التوجيه المسبق لأبنائهم عبر الفضاء المخصص لهم. في الفترة من 06 2025 إلى 10 أفريل

هذا و يحجز مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عبر الحساب الخاص بهم في النظام المعلوماتي القطاع التربية الوطنية. اقتراحاتهم الخاصة بتوجيه التلاميذ المتحصلين على معدل أكبر أو يساوي 20/10 بين الفصلين الأول والثاني. بعد الاطلاع على مجموعات التوجيه في الأرضية الرقمية ودراسة ملمح توجيههم ومناقشته في مجلس القسم للفصل الثاني.

كما يقوم مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بدراسة الرغبات ومدى توافقها مع مخرجات مجلس القسم للفصل الثاني. وفي حال وجود تباين بين الرغبة واقتراح التوجيه المسبق، ينظم مقابلات إرشادية مع التلاميذ المعنيين قصد مرافقتهم على تدقيق رغباتهم وفق نتائجهم واستعداداتهم، وإن لزم الأمر يبرمج مقابلات مع أوليائهم.

يسجل مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عبر حسابهم الخاص، خلاصة متابعة تلاميذ مستويي الرابعة متوسط والأولى ثانوي في الخانة المخصصة لذلك في بطاقة المتابعة والتوجيه، خلال الفترةمن 06 أفريل إلى 08 ماي 2025. وتتضمن هذه الخلاصة نتائج الاختبارات النفس التقنية، خلاصة الاستغلال الفردي لاستبيان الميول والاهتمامات، حصيلة المقابلات الإرشادية، الملاحظات المستخلصة من عملية متابعة التلاميذ ومرافقتهم.

يقوم أولياء التلاميذ، عبر حسابهم الخاص، إما بتأكيد ترتيب الرغبات الأولية لأبنائهم أو تعديلها، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 30 أفريل 2025. وفي حال عدم قيام الولي بذلك في الآجال المحددة، يؤكد النظام المعلوماتي الرغبات الأولية تلقائيايبلغ أولياء التلاميذ المعنيين بقرارات توجيه أبنائهم بتسليمهم كشوف تقويم نتائج الفصل الثالث، ونشر نسخة من قرارات ذات المجالس على مستوى المؤسسة التعليمية، وعبر فضاء الأولياء، في الفترة من 29 جوان إلى 10 جويلية 2025

الطعن في قرار التوجيه

يقوم الولى بتقديم الطعن إلكترونيا عبر حسابه على الفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وذلك في الفترة من 30 جوان إلى 15 جويلية 2025