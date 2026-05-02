انعقاد أول اجتماع للمكتب السابع للبرلمان الإفريقي برئاسة بوطبيق

انعقدت، أمس، أشغال الاجتماع الأول للمكتب السابع للبرلمان الإفريقي، برئاسة الدكتور فاتح بوطبيق، وذلك بمقر البرلمان بمدينة ميدراند.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا عامًا حول مهام وصلاحيات المكتب. إلى جانب مناقشة التحضيرات المتعلقة بانتخاب مكاتب الهياكل البرلمانية الأخرى، بما في ذلك اللجان الدائمة والتكتلات الإقليمية.

ويُعد المكتب الهيئة القيادية والإدارية العليا داخل البرلمان الإفريقي، حيث يتكون من رئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون مختلف مناطق القارة الإفريقية الخمس.

ويتولى هذا الجهاز مسؤولية الإشراف على التسيير العام والإدارة الشاملة لشؤون البرلمان ومرافقه. مع الحرص على ضمان السير الحسن لمختلف هياكله. وفقًا للقواعد والإجراءات المالية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي.