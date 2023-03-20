انعقاد الاجتماع الـ28 للجنة البحث والإنقاذ في البحر

انعقد اليوم الإثنين الاجتماع الـ28 للجنة توجيه وتنسيق البحث والإنقاذ في البحر، بمقر القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى بالأميرالية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ترأس الاجتماع العميد قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.

وتضم هذه اللجنة إضافة إلى وزارة الدفاع الوطني ممثلي عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة المالية.

وكذا وزارة النقل، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزارة الطاقة والمناجم. ووزارة الصحة ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتقييم مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابع والعشرون. والمصادقة على برنامج النشاطات المتعلقة بالبحث والإنقاذ لسنة 2023.

ويهدف هذا الاجتماع إلى خلق تنسيق وتكامل بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. عن طريق تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بهدف الرفع من فعالية ونجاعة منظومة البحث والإنقاذ البحريين في الجزائر.