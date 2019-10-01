انعقاد الجمعية العامة الثالثة للـ”أفريبول” يومي 2 و3 أكتوبر

ينظم، الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني الدورة الثالثة للجمعية العامة للأفريبول.

وستنطلق الدورة الثالثة، يومي 2 و3 أكتوبر 2019، بفندق “الأوراسي” في الجزائر العاصمة.

وتتشكل الجمعية العامة للآلية “الأفريبول”، من قادة الشرطة للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وقادة الشرطة الأفارقة.

كما سيشارك أيضا في هذه الجمعية العامة ممثلون عن المنظمات الاقليمية والدولية للتعاون الشرطي، ومحافظ السلم والأمن للاتحاد الافريقي.

بالإضافة إلى خبراء من ذات الهيئة، وعديد من الشخصيات كملاحظين.

وسيعزز، الحدث بحضور السلطات العليا للحكومة الجزائرية، والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وجرت فعاليات الجمعية العامة الثانية لآلية الأفريبول، في الجزائر العاصمة في 15 و16 أكتوبر 2018.