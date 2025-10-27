انعقاد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية–الفيتنامية بهانوي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

انعقدت، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بـ هانوي، الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفيتنامية ، التي ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فد شكّل هذا اللقاء سانحة لتقييم واقع وآفاق العلاقات ما بين الجزائر وفيتنام. وكذا بحث سبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما يتماشى والإرادة المشتركة التي تحذو البلدين.

كما سمحت هذه الدورة باستعراض التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.