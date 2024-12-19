انعقاد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الروسية 

انعقدت الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الروسية، اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وترأس الدورة الرابعة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان. مناصفة مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار التشاور والحوار السياسي الثنائي. وشكل فرصة لتدارس واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون. في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، الموقّع عليه بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في جوان 2023.

كما سمحت هذه المشاورات السياسية بـ “إجراء مباحثات معمقة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.