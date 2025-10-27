انعقاد الدورة الـ 04 للمشاورات السياسية الجزائرية–الفيتنامية بالعاصمة هانوي

انعقدت اليوم الإثنين، الدورة الـ 04 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفيتنامية بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وتمت المشاورات برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

حيث شكّل اللقاء فرصة سانحة لتقييم واقع و آفاق العلاقات ما بين الجزائر وفيتنام وكذا بحث سُبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بما يعكس الإرادة المشتركة للطرفين.

كما سمحت الدورة باستعراض التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

