انعقاد الدورة الـ3 للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمدينة إسطنبول، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية موسى كولاكليكايا أشغال الدورة الـ3 للمشاورات السياسية الجزائرية التركية.

وأشاد الجانبان بالروابط التاريخية وبالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية - التركية خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أثنيا على الخطوات الهامة التي يتم تحقيقها على درب توطيد الشراكة التي تجمعهما في شتى الميادين لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.

وسمحت المحادثات باستعراض رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة وبحث سبل توظيفها على أكمل وجه بغية تحقيق الرقي بعلاقات التعاون والشراكة تماشيا ورؤية وإرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

الجانبان تبادلا خلال هذه المشاورات السياسية وجهات النظر والتحاليل بما ينسجم مع تقاليد التشاور الراسخة بين البلدين حيال العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا قضية الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي.