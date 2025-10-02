انعقاد المشاورات السياسية الجزائرية-القطرية

انطلقت، اليوم الخميس، المشاورات السياسية الجزائرية- القطرية في دورتها الثانية.

وتعتبر المشاورات السياسية الجزائرية- القطرية سانحة متجددة للتطرق لجودة وكثافة روابط الصداقة والتعاون. التي تجمع الجزائر بدولة قطر الشقيقة. وكذا السبل المتاحة لتوطيدها في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقوية والتكنولوجية.

كما سمحت، الدورة بتقييم شامل للاستحقاقات المقبلة على ضوء الديناميكية المتنامية التي تميز العلاقات الثنائية في كل المجالات. وبتبادل الرؤى ومناقشة أبرز المسائل الإقليمية. والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تتصدرها القضية الفلسطينية.

وجددت الجزائر دعمها المطلق للشقيقة قطر على إثر الاعتداء السافر. الذي مس سيادتها بداية الشهر الفارط من قبل الكيان الصهيوني.