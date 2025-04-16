انعقاد قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 2025 في هذا التاريخ

ستعقد قمة إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025، باعتبارها حدثا هاما يركز على التحديات الاستراتيجية للرقمنة والابتكار في القارة الافريقية، من 21 إلى 23 أفريل بقصر المعارض،الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) تحت شعار ” فتح الآفاق الرقمية”.

و خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، صرح محافظ القمة،بشير تاج الدين،أن هذا اللقاء المهم المنظم تحت إشراف العديد من الوزارات وبدعم من مجمع اتصالات الجزائر كراع رسمي. سيجمع أكثر من 150 عارضا ورائدا في مجال الصناعة الرقمية والمؤسسات الناشئة المبتكرة وصناع القرار الحكوميين.

وستركز هذه القمة على كيفية مساهمة التكنولوجيات الرقمية في إعطاء دفع للنمو الاقتصادي. والتنمية المستدامة والشمول المالي والتحول الاجتماعي في القارة.

وستتمحور المناقشات حول أربعة منتديات موضوعاتية وهي منتدى الحكومة الإلكترونية الذي سيركز على التحول الرقمي. للإدارات العمومية ومنتدى النفط والغاز الذي سيستكشف الابتكارات. التكنولوجية في القطاع الطاقوي.

أما منتدى الصحة والصيدلة، فسيسلط الضوء على التطورات الرقمية في مجال الصحة، فيما سيركز منتدى تكنولوجيا المعلومات. في المطارات على الحلول التكنولوجية التي تعمل على تحسين خبرة المسافرين وعمليات المطارات.

و في الوقت الذي تستمر فيه القارة الأفريقية في تحقيق التقدم في مجال الاتصال الرقمي والشمول المالي. فإن هذه القمة تمثل مرحلة حاسمة في تحويل هذه التطورات إلى آثار دائمة من خلال تعزيز الأمن السيبراني. وتشجيع التجارة بين البلدان الأفريقية ودعم دمج التكنولوجيات الرقمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثل هذه الطبعة التقاء حدثين رئيسيين: القمة الرقمية الإفريقية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب العربي وألفيتيك (Alvetic) و من ثمة وضع منصة معززة للابتكار والتعاون الرقمي في إفريقيا.