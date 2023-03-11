انعقاد مجالس الأقسام الثلاثاء وهذا موعد تسليم كشوف النقاط

حددت وزارة التربية الوطنية مهلة أسبوع كامل، لانعقاد مجلس الأقسام وضبط النقاط والمعدلات النهائية للتلاميذ، على أن يتم تسليم كشوف النقاط يوم 23 مارس الجاري.

وشددت وزارة التربية حسب تعليماتها على ضرورة الإلتزام بالخطوات التي على أساسها يتم حجز نقاط التلاميذ بعد موافقة مجلس الأقسام عليها.

وانطلقت إختبارات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي يوم 5 مارس الماضي، ومن المنتظر أن يتم الشروع في التصحيح الجماعي بداية من يوم غد الأحد.

وسيتعرف التلاميذ على مواطن الضعف والقوة لديهم وعلى الأسئلة التي عجزوا عن حلها بعد تسليمهم النقاط التي تحصلوا عليها.