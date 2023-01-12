انفانتينو:”أشكر رئيس الجمهورية على الاستقبال وسعيد بتدشين ملعب نيلسون مانديلا”

استقبل أمسية اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرح انفانتينو عقب استقباله من طرف الرئيس تبون قائلا:”بودي أن اشكر رئيس الجمهورية على هذا الاستقبال الممتاز الذي خصنا به”.

كما أضاف:”تطرقنا للعديد من المسائل المتعلقة بكرة القدم و الشباب و افريقيا”.

“أنا جد سعيد للمشاركة في تدشين هذا الملعب الرائع الذي يحمل اسم نيلسون مانديلا، هذا الصرح الكروي الذي يحق للجزائر و افريقيا و الفيفا أن تفتخر به”.

وواصل كلامه:”أشكر الجزائر على العمل الجبار الذي تم إنجازه خلال الشهور الأخيرة تحضيرا لـ “شان-2022″ من اجل تحقيق مستقبل مشرق لكرة القدم”.

قبل أن يختم:”الجزائر بلد كرة القدم ويسرنا العمل معا مع الدولة والحكومة الجزائرية ومع الاتحادية الجزائرية من أجل مستقبل زاهر لكرة القدم”.