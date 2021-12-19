انفانتينو ” كأس العرب ستستمر بنسخ قادمة تحت لواء الفيفا”

كشف رئيس “الفيفا” أنفانتينو أنّه سيمنح الضوء الأخضر لإعادة سيناريو منافسة كأس العرب. خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد نجاحها بشكل ملفت للإنتباه في قطر.

كما أكد أنفانتينو لدى استضافته بقناة “الكأس” حينما قال “نفكّر جديا في جعلها مستقبلا بطولة دورية. تحت مظلة الفيفا باللاعبين الأساسيين للمنتخبات العربية”.

وأضاف “كأس العرب حققت نجاحا باهر، ليس فقط كإختبار ولكن أكثر بكثير بعد أيام على انطلاقها تحولت الكأس إلى منافسىة حقيقية، ومونديال حقيقي”.

وكان المسؤولون عن تنظيم الدورة التي اختتمت أمس قد صنعوا الحدث والإستثناء، كما أبهروا العالم للمستوى التنظيمي.

يذكر، أن الطبعة الأخيرة، التي لعبت كانت سنة 2012، وعرف القطريون كيفية إحيائها من جديد.

كما يملك المدرب مجيد بوقرة حظوظا للحفاظ على تشكيلته التي شرع في تحضيرها قبل أشهر فقط من إنطلاق العرس الكروي العربي.

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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

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