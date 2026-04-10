انفانتينو: “ملعب “فيفا أرينا” جوهرة حقيقية وسيضمن مستقبل كرة القدم الجزائرية”

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، اعجابه الكبير، بملعب “فيفا أرينا” الذي دشنه بولاية تلمسان، مبرزا أهميته لمستقبل كرة القدم الجزائرية.

وصرح انفانتينو، على هامش، تدشينه ملعب “فيفا أرينا” بولاية تلمسان: “فخور بتواجدي في الجزائر، إلى جانب رئيس “الفاف”، ووالي ولاية تلمسان، للمشاركة في تدشين ملعب “فيفا أرينا””.

كما أضاف: “بمنشآت من ملعب “فيفا أرينا”، مستقبل كرة القدم الجزائرية في الطبعات المقبلة من كأس العالم سيكون مضمون”.

وأردف: “هذه المنشأت تعتبر جوهرة حقيقية، والتي تعتبر مثال ليس محلي فقط، بل عالمي، تؤكد مساعي الجزائر اتجاه الشباب الذين يحبون بلدهم، وكرة القدم”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “كرئيس للفيفا، أنا فخور بتواجدي هنا، وأشعر بفخر هذا الشعب الجزائري، باتحاديته، وحكومته، ومنشآته التي تسمح للمواهب الجزائرية بالبروز عالميا”.

وتابع جياني انفانتينو: “مثل هذه المنشآت تدفعنا كهيئة “الفيفا” للاستثمار أكثر، في منشآت أخرى ضمن المدارس، ليس فقط ملاعب كرة قدم، بل أيضا مراكز تقنية للمواهب”.