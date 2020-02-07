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انفانتينو يهاجم رئيس الكاف: “أموال الفيفا للإستثمار في كرة القدم وليس للذهاب للحج”!

الرياضة
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انفانتينو يهاجم رئيس الكاف: “أموال الفيفا للإستثمار في كرة القدم وليس للذهاب للحج”!
بقلم يونس رزيق

هاجم رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جياني انفانتينو” رئيس الإتحاد الإفريقي للعبة “أحمد أحمد” بسبب التسيير السيء لأموال الفيفا.

ووجه انفانتينو إنتقادات لاذعة لأعضاء المكتب التنفيدي للكاف على هامش حضوره المؤتمر الـ83 للصحافة الرياضية بالمجر قائلا:

“إن أموال الفيفا تستخدم لتطوير كرة القدم في القارة، وليس وضعها في جيوب المسؤولين”.

في إشارة إلى المكافآت التي تم تخصيصها بشكل غير قانوني لرؤساء الاتحادات لكرة القدم في إفريقياوأضاف: ” حتى أن البعض حصل على دعم لآداء مناسك الحج بمكة”.

وأضاف:”آمل أن يكون رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أدرك أنني سوف أكون متشددًا في قضايا الفساد.”


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