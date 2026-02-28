انفجارات تدوي في أجواء البحرين والإمارات

أفادت وسائل إعلام بأن انفجارات قوية هزت العاصمة البحرينية المنامة، وكذلك العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت وكالة فرانس برس، أن انفجارات قوية تدوي في أجواء العاصمة البحرينية المنامة.

من جهتها أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود، أن دوي انفجار ضخم هز أبوظبي بالامارات. إضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان من منطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

هذا وتم إطلاق صفارات إنذار في قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ باليستية ضربت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وعليه دعت وزارة الداخلية القطرية الى الابتعاد عن المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء داخل المباني.

فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عن إيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية.

كما أكدت وكالة الأنباء البحرينية، أن مركز الخدمات التابع للأسطول الأمريكي الخامس تعرض لهجوم صاروخي.

جدير بالذكر أن ايران أطلقت موجة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا رادا على الهجوم الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني على طهران واستهدفت مقرات حكومية ومباني ووزارات.

