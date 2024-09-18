انفجار أجهزة “البيجر”: 12 شهيدا و2800 مصابا في لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن سقوط 12 شهيدا، من بينهم طفلان، وعدد من العاملين في القطاع الصحي، و2800 مصاب. جراء انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية ما يسمى بـ”البيجر” التي اخترقها الكيان الصهيوني.

وقال الأبيض - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت – إن تفجيرات الأجهزة اللاسلكية. أو ما يسمى بـ”البيجر” توضح أن العدو الصهيوني “يتجه نحو التصعيد”.

وأشار إلى أن القطاع الصحي اللبناني استطاع تقديم خدمة جيدة وموحدة. موضحا أنه خلال نصف ساعة توافد على الطوارئ ما يقرب 2750 إلى 2800 جريح. وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم دون أي تقصير.

وأوضح الأبيض أن 750 من المصابين في منطقة الجنوب و150 في البقاع و1850 في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية. من بينهم 300 مصاب في حالة حرجة. لافتا إلى أن 100 مستشفى شاركت في استقبال المصابين فيما شاركت 1184 سيارة إسعاف في نقل 1817 مصابا وأجريت 450 عملية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، أمس، استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين في إحصائية غير نهائية. نتيجة انفجار عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ “بايجر” في العديد من المناطق اللبنانية.

ما هو البيجر

والبيجر هو جهاز لاسلكي صغير كان يستخدم بشكل شائع قبل انتشار الهواتف المحمولة لإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات.

ويعتمد عمل “البيجر” على إرسال إشارات عبر الشبكات اللاسلكية، وكانت تستخدم بشكل رئيسي في المستشفيات، والشركات. وبين رجال الأمن، وأحياناً قليلة بين الأفراد.