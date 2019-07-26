انفجار أسلاك متشابكة بعمود كهربائي يسبب هلع وسط السكان غرداية

تسبب انفجار أسلاك كهربائية متشابكة بعمود كهربائي، بمنطقة البيات بحي بن اسمارة ، بغرداية، في حالة هلع كبيرة اصابت سكان الحي خاصة المنازل المجاورة للعمود الكهربائي.

و خرج كل سكان الحي، بعد استدعائهم مصالح الحماية المدنية، التى قامت بإستدعاء فرقة من مصلحة “سونلغاز”، لأجل اخماد الحريق وقطع أسلاك الكهرباء، التى كادت ان تتسبب في كارثة وسط الحي الشعبي

والغريب في الأمر ان مصالح سونلغاز اكتفت بقطع التيار الكهربائي والمغادرة بدون إصلاح العطب من جديد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 70 عائلة بالحي وسط الارتفاع الكبير في درجة الحرارة الى غاية الساعة.

وسبق وأن نقلت “النهار” انشغال سكان حي البيات ببن اسمارة وشكاويهم، حول ضرورة تزويد الحي بمحولات كهربائية واصلاح وتشابك الاسلاك، التى اصبحت تهدد سكان الحي لكن لا حياة لمن تنادي.

واحتج سكان الحي صبيحة، اليوم الجمعة، مطالبين بالتدخل العاجل للسلطات وخاصة مصالح سونلغاز، من أجل إصلاح العطب في أقرب وقت.