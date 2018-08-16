انفجار أنبوب مياه يغرق الطريق السريع بين بن عكنون وزرالدة !

مستعملو الطريق قضوا ساعات طوال بسبب الازدحام المروري

تسببت أشغال حفر لأحد المقاولين في انفجار أنبوب للمياه الصالحة للشرب على مستوى الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، بالقرب من سعيد حمدين، وهو ما انجرّ عنه إغراق الطريق السريع في برك مائية وتعطّل في حركة السير.

وأحدثت أشغال الحفر ثقبا بعمق 3 أمتار، وهذا بالقناة الرئيسية للمياه التي تزود عددا من بلديات غرب العاصمة بالمياه الصالحة للشرب، مما تسبب في انفجار هائل أدى لتصاعد الماء إلى علو 12 مترا شوهد على مستوى الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، بالقرب من سعيد حمدين.

وتسبب الانفجار في تدفّق كميات هائلة من المياه بالطريق السريع، مما أبطأ حركة سير المركبات وازدحام مروري خانق.

من جهتها، سارعت مصالح «سيال» ومديرية الموارد المائية لولاية الجزائر إلى موقع الحدث من أجل معاينة الأضرار والشروع في إصلاح القناة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه تم قطع المياه عن عدد من البلديات المتضررة، على غرار بوزريعة وبني مسوس وبن عكنون ودالي ابراهيم والشراڤة والأبيار وجزء من بولوغين وجزء من رايس حميدو.

حيث تتواصل الأشغال إلى غاية كتابة هذه الأسطر، على أن يتم إعادة إصلاحها وإعادة تزويد تلك البلديات بالمياه الصالحة للشرب قبل يوم غد الخميس.

من جهتها، قالت مديرية الاتصال والتنمية المستدامة لشركة المياه والتطهير للجزائر «سيال»، شافية عبيد، إنه تم تسجيل على الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم أمس انقطاعا في التزويد بالماء الشروب ببلديات غرب الجزائرالعاصمة بسبب عطب على مستوى القناة الرئيسية المسؤولة عن نقل الماء الشروب والواقعة ببلدية سعيد حمدين.

وأضافت أن هذا العطب الذي تسببت فيه شركة خاصة ليست تابعة لـ«سيال»، أدى إلى انقطاع التزويد بالماء الشروب على مستوى كل من بلديات الشراڤة ودالي ابراهيم وبني مسوس وبوزريعة وبن عكنون «جزئيا» ورايس حميدو «جزئيا» وبولوغين «جزئيا».