انفجار أنبوب يتسبب في تسرب “الزيقو” إلى شاطئ “بورسي” بتلمسان

تسبب انفجار أنبوب للصرف الصحي على مستوى شاطئ مرسى بن مهيدي بأقصى غرب إقليم ولاية تلمسان، في تسرب المياه القذرة الى مياه البحر.

ورصدت صور كيف تحولت رمال الشاطئ الذهبية ومياهه الزرقاء إلى مكب لمياه الصرف الصحي، بعد الانفجار.

وأظهرت بعض المشاهد المصورة تواجد العائلات بالقرب من مجال تدفق المياه النتنة.

وتساءل مواطنون عن غياب السلطات المحلية وعدم اتخاذ تدابير، لوقف تدفق مياه الصرف.

وتوجه أعيان المنطقة بنداء إلى والي تلمسان، لوقف هذه المهزلة التي تهدد الصحة والسياحة والبيئة على حد سواء.

للإشارة، تسخر الدولة سنويا، الملايير لتحضير موسم اصطياف ناجح على مستوى أشهر وأكبر شاطئ في الجزائر.