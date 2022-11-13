انفجار إسطنبول: 4 قتلى و38 جريجا في حصيلة أولية

أعلن والي إسطنبول، تركيا، علي يرلي قايا، عن سقوط 4 قتلى على الأقل و38 جريحا في انفجار هز منطقة تقسيم اليوم الأحد.

وذكر الوالي أن الانفجار وقع حوالي الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، فيما لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.

ومنع الأمن التركي الدخول إلى شارع الاستقلال ودعا المواطنين للامتناع عن مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وقال الهلال الأحمر التركي إنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.